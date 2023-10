L'Assandca reivindica pisos tutelats per als malalts de càncer

Andorra la VellaQue els malalts de càncer puguin disposar de pisos tutelats serà una de les principals reivindicacions que des de l'Associació andorrana contra el càncer (Assandca) es farà arribar al Govern. Així ho ha posat en relleu el president de l'entitat, Josep Saravia, en el tret de sortida a la desena Caminada contra el càncer. Sols, en grup o acompanyats de les mascotes, una nombrosa afluència de persones s'ha reunit a la plaça del Poble, malgrat l'amenaça de pluja, per participar en la ja tradicional caminada organitzada per Assandca i destinada a recaptar fons per la investigació del càncer. El trajecte ha variat una mica a causa de les obres del carrer Doctor Vilanova, però ha seguit el patró de les edicions anteriors recorrent els principals carrers d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, al llarg d'uns quatre quilòmetres. Segons els organitzadors, la participació s'ha situat en unes 1.500 persones, una xifra que seria, si es confirma, la més alta de totes les edicions.

Saravia ha destacat que fins al moment s'han venut 1.350 samarretes "de les 2.000 que ens havíem marcat com a objectiu", però que s'espera que la xifra augmenti durant aquest diumenge, assolint les 1.500 peces "com l'any passat". Tot i que reconeix que "no hem sabut convèncer la gent de participar una mica més" (volien batre rècords) es mostra raonablement satisfet amb el resultat.

El president d'Assandca ha ressaltat que la cursa és un acte en primer lloc reivindicatiu, una bona manera de demostrar que la població se solidaritza i es manté al costat dels pacients de càncer, col·laborant en tot el que serveixi per millorar la seva qualitat de vida i, sobretot, per avançar cap a la cura de la malaltia. Saravia es mostra contundent en afirmar que "avui en dia el càncer encara no està tractat com a nosaltres ens agradaria", emfatitzant en la necessitat de què els pacients puguin disposar de pisos tutelats, una petició que ja s'ha fet amb anterioritat i que "les millores que s'han demanat no són exactament com se'ns va transmetre que serien. De moment es subvenciona amb 40 euros diaris l'estada dels pacients als hotels on s'allotgen durant el tractament, i 15 euros de quota pels àpats; aquesta xifra no és suficient, cosa que significa que els pacients estan pagant de la seva butxaca les despeses que els suposa la malaltia", ha lamentat. Afegeix que "si pel motiu que sigui a Barcelona no es pot tractar al pacient el dia convingut, aquest ha de tornar a Andorra i baixar de nou al cap d'uns dies, assumint el cost del trajecte perquè la CASS no el paga ja que no hi ha hagut tractament". Ha remarcat que és urgent millorar aquests punts i que "no només ho reclamem des d'Assandca, sinó que és una demanda comuna de tothom qui participa en la caminada".

El cap de Govern, Xavier Espot, ha estat l'encarregat de tallar la cinta inaugural, juntament amb Saravia i els cònsols d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, David Astrié i Rosa Gili respectivament. Entre les autoritats participants a la cursa també s'han pogut veure cònsols i consellers de diverses parròquies.