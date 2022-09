L'augment del 3,3% dels salaris pels sous inferiors a 27.130 euros, a la justícia

Andorra la VellaEl Consell General va aprovar el passat juny 9 de juny el projecte del Govern de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. El projecte incloïa especialment un augment salarial significatiu per a tots els empleats que tinguessin un sou per sota del salari mitjà. Es fixava l’obligació que l’empresariat apliqués un augment del 3,3% com a mínim als salaris que estiguin per sota dels 27.130,44 euros anuals i que no haguessin estat incrementats en aquest percentatge en els darrers dotze mesos o que no fossin noves contractacions efectuades durant els darrers dotze mesos.

Terceravia va recórrer a la Sindicatura pel fet que s’havia acceptat que la llei es tramités per procediment d’extrema urgència perquè consideraven que se’ls vulnerava el seu dret a avaluar correctament el text. Van portar l’afer al Constitucional perquè “que es declari parcialment inconstitucional l’admissió efectuada per la Sindicatura del Projecte de llei esmentat, així com la resolució que inadmetia el Projecte de llei indicat en relació amb aquelles parts de la llei que contenen modificacions legislatives que van ser qualificades pel ponent de la llei “com no urgents ni necessàries i no tenir, les mateixes, vinculació amb l’afectació del poder adquisitiu de les persones i que es van incloure en la llei per un criteri d’oportunitat”, i que es retrotregui el procediment al moment anterior a la seva admissió”.

El Tribunal Constitucional ha acceptat a tràmit el recurs del grup parlamentari.