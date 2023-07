L'autor de l'assassinat a Vila esquiva la presó i passarà 25 anys a un centre de salut mental

Andorra la VellaWakiTcha-tokey és l'autor confés del crim que es va produir a Vila el 21 de setembre del 2020. L'home, d'origen togolès va matar a cops a l'empresari francès, Michel Douet, de 56 anys, al seu domicili particular. Tcha-tokey va assassinar a Douet, per qui havia treballat anteriorment, a cops amb un objecte contundent, va incendiar l'habitatge i va ruixar amb un líquid inflamable a la dona i la filla del difunt. Tot seguit, l'acusat va fugir del lloc dels fets i es va haver d'activar una operació de cerca del fugitiu, qui finalment es va entregar voluntàriament a la policia al Tarter.

Abans dels fets, l'empresari ja havia denunciat diverses vegades l'agressor a la policia. Explicava que va ser empleat seu l'any 2017, però que va ser acomiadat per conductes estranyes vers els clients. Va ser després quan li va arribar que patia esquizofrènia i que no se la tractava de forma regular. La víctima va declarar a la policia el 2020 que va trobar-lo rondant pel seu domicili i despatx professional. També van existir diverses trucades de caràcter amenaçador en què el presumpte criminal l'acusava d'organitzar una conspiració contra ell, juntament amb famosos actors de cinema.

El jove va aconseguir la condició d'excloent per desordre psiquiàtric. Tant el Tribunal de Corts com el Superior van considerar que l’autor del crim va actuar mogut per l’esquizofrènia que pateix i, per tant, no és culpable dels fets -malgrat que se li hagi imposat una mesura de seguretat de 25 anys a un centre psiquiàtric-.

La dona i la filla del mort consideraven que aquesta sentència ha vulnerat els seus drets. Van portar el cas fins el Constitucional en considerar que s'havia, com a molt, d'aplicar una eximent parcial per l'assassinat, però no total. Al·legaven que les constants amenaces anteriors a l'assassinat mostren la voluntat del jove de matar i que en les sentències no s'ha tingut en compte que no hi ha cap prova concloent de no saber el que estava fent. El Constitucional ha rebutjat el recurs de súplica i per tant l'assassí complirà 25 anys en el psiquiàtric però no anirà a la presó.