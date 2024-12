L'àvia que va intentar desnonar TheGrefg continua demanant els tancats i finestres

Andorra la VellaL'advocat de la padrina que va estar a punt de ser desnonada per l'streamer resident TheGrefg ha presentat un recurs d'empara al Constitucional. Tal com informa RTVA, ho fa per dilacions indegudes, ja que encara no se li han posat al seu lloc els tancaments i finestres que es van arrencar quatre anys enrere.

La defensa de la padrina reclama que es faci efectiva la sentència.