L'edició andorrana dels ESLAND tindrà menys entrades i més cares

Andorra la VellaTheGrefg assegura que es posaran a la venda en els pròxims dies, tot i que el país no disposa d'un auditori amb prou capacitat per acollir la mateixa quantitat de públic que en l'edició anterior.

Amb la fi del primer mes de l'any a l'horitzó i l'entrada a febrer, els primers esdeveniments i anuncis importants dins de la comunitat de creadors de contingut estan a punt d'arribar.

Els Premis ESLAND destaquen com un dels més esperats, i els espectadors estan ansiosos per conèixer la data de posada a la venda de les entrades. TheGrefg ha anunciat que està a punt de revelar-la, però ha volgut donar algunes indicacions prèvies per evitar sorpreses desagradables quan es faci la compra. El nombre d'entrades no serà molt elevat. Segons el Diario As, es calcula que es posaran a la venda al voltant de 2000 localitats.

Aquest és un dels principals problemes d'aquest any. L'altre és que el preu de les entrades serà significativament més alt que en l'edició anterior. Grefg no ha revelat quant valdran aquest any, però sembla que ja està advertint que es dispararan. A l'increment del preu de les entrades s'afegeix el fet que aquest any la "catifa blanca", com l'anomenen, no serà en els minuts previs a la gala amb la possibilitat de veure'ls desfilar en públic, sinó que serà un esdeveniment privat el dia anterior.