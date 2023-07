L'empresa andorrana Olyverse treu al mercat 100 còpies NFT d'una obra de Van Gogh

Andorra la VellaEl Museu Thyssen Bornemisza de Madrid, en col·laboració amb l'empresa andorrana Olyverse, han tret a la venda 100 còpies digitalitzades en NFT de l'obra de Van Gogh 'Als afores d'Auvers'. Olyverse és una plataforma d'entreteniment que connecta fans i estrelles del món audiovisual, com ara Álvaro Mortes de la Casa de Papel, Kerem Bürsin de la sèrie turca Love is in the Aire i Elsa Pataky, en un metavers on poden viure experiències úniques i gaudir de continguts exclusius.

Tal com informa RTVA, el Museu passa a convertir-se en la primera institució que participa en el nou paradigma digital.