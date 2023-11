L'empresa tecnològica Rikki revoluciona els pagaments amb un anell

Andorra la VellaLa firma tecnològica catalana Rikki ha llançat al mercat un anell revolucionari que ofereix als més avantguardistes una nova i elegant forma de realitzar pagaments a botigues físiques.

Aquest dispositiu és compatible amb qualsevol banc espanyol o de la Unió Europea i compta amb el suport de certificacions de Visa i Mastercard, garantint així la seva acceptació global. La senzillesa d'ús es reflecteix en la descàrrega d'una aplicació, permetent vincular l'anell a la targeta bancària preferida i possibilitant pagaments sense contacte a botigues de tot el món.

Amb un abast de fins a 5 mm al Terminal Punt de Venda (TPV), el procés de pagament és ràpid, segur i sense distraccions per a l'usuari. La companyia destaca que diverses parelles en cerca d'alternatives a les aliances tradicionals han optat pels anells Rikki, emfatitzant el seu atractiu estètic i funcional. La seguretat dels pagaments i la protecció de la privacitat de les dades del client són les prioritats fonamentals per a Rikki.

Elena Yorda, CEO de l'empresa, va explicar l'elecció d'un dispositiu físic amb tecnologia NFC i xip d'alta seguretat per encriptar i tokenitzar els pagaments, evitant així l'exposició de dades confidencials.

"Un problema recurrent en els últims anys és el robatori de dades bancàries. Inclús les carteres digitals són susceptibles al robatori d'identitat. Per això optem per un dispositiu físic, amb tecnologia NFC i xip d'alta seguretat que ens permet encriptar i tokenitzar els pagaments perquè les dades no quedin exposades", va afirmar la CEO.

Quant a Rikki

La companyia tecnològica amb seu a Barcelona té com a objectiu desenvolupar una tecnologia "invisible, no intrusiva però disponible". Entre els seus pròxims projectes es troba la possibilitat d'utilitzar l'anell com a clau del cotxe i l'addició de contactes d'emergència accessibles a través de la funció NFC ja present en Android i iOS.