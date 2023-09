L'entrada en vigor del reglament de classificació administrativa de contractistes, l'1 de gener

Andorra la VellaEl nou reglament de classificació administrativa de contractistes entrarà en vigor l'1 de gener del 2024. El Govern ha decidit posposar l'inici per garantir la seva aplicació per mitjà d’un nou programa informàtic que s’està desenvolupant per a la classificació segons les fórmules estipulades al marc legal.

D'aquesta manera, segons informen en un comunicat, l'executiu ha aprovat un nou text íntegre del reglament de classificació administrativa de contractistes, que, a banda de prorrogar l’entrada en vigor, modifica diverses incorreccions detectades al Decret 180/2023, del 26 d’abril del 2023, per poder aplicar correctament i amb seguretat jurídica les fórmules per atorgar les classificacions i les categories.

Fins que entri en vigor aquest nou reglament continua sent d’aplicació el reglament aprovat el 31 de desembre del 2002 i el Decret del 4 de febrer del 2015 de modificació d'aquest.