L'entrenadora andorrana de l’equip de la Seu campió espanyol de robòtica busca finançament per anar al Mundial dels EUA

Andorra la VellaUna professora andorrana, Angèlica Medina, entre l’equip de robòtica format per sis alumnes de 1r d’ESO de l’Institut La Valira de la Seu d’Urgell, anomenat ‘Ducks’. Aquest equip ha gunayat el campionat espanyol i té previst desplaçar-se fins als EUA per a participar en la final de la major competició del món d’aquest àmbit: la ‘VEX World Robotics Competition’.Per aquest motiu, han impulsat una campanya de micromecenatge en la plataforma Verkami que té com a objectiu sufragar les despeses del viatge. Han calculat que necessiten uns 25.000 euros. També esperen comptar amb el patrocini d’empreses i ajudes de particulars. Tot això arriba després d’haver guanyat el campionat estatal, on participaven per primera vegada en tres categories diferents.

La final mundial tindrà lloc en el ‘Key Hutchinson Convention Center’ de Dallas (Texas) entre el 25 d’abril i el 3 de maig. En el campionat assisteixen uns 10.000 espectadors i participen uns 800 equips de mig centenar de països de tot el món. La competició es basa en la metodologia d’aprenentatge STEAM (Ciència, Tecnologia, Arts i Matemàtiques), amb equips que conceptualitzen, dissenyen i construeixen un robot a partir de diferents reptes de joc, que representen un desafiament d’enginyeria i programació.

L’equip dels ‘Ducks’ de La Valira està format per Roc Cazorla, Lohan Gomiz, Arlett Maneff, Laia Marcè, Mariona Vázquez i Arnau Vadell. Va començar a treballar entre octubre i novembre de l’any passat.

L’equip dels ‘Ducks’ fent proves. L’últim integrant és un dels seus programadors i assegura que aquests coneixements de robòtica l’ajuden a aplicar-ho en altres matèries de l’institut. Per part seva, Vázquez, que és una de les conductores de l’aparell, diu estar molt contents amb poder anar a competir als EUA.Angélica Medina, la seva entrenadora, destaca la sorpresa que ha estat per a tots ells guanyar el campionat estatal i explica que era la primera vegada que feia d’entrenadora. Els integrants de l’equip, són alumnes que ja feien robòtica des de fa temps. La coordinadora pedagògica de l’Institut La Valira, Sandra Moragues, ha explicat que, malgrat ser el primer curs en el qual han introduït la robòtica de competició en el centre, la tecnologia està molt present en el seu projecte educatiu. En aquest sentit, creu que aquesta proporciona eines als estudiants per a desenvolupar-se en la seva vida diària i veure que aquesta té un ús que va més enllà dels videojocs i les xarxes socials.