L'Espai Ciutadà d'Andorra la Vella ha solucionat més de 600 incidències aquest mig any

Andorra la VellaL'Espai Ciutadà d'Andorra la Vella ha rebut un total de 639 incidències entre els mesos de gener i juliol d'aquest any. Segons assenyala la corporació, actualment hi ha 112 en curs i la majoria d'elles són de tipus lleu. Pel que fa a l'àmbit, gran part es corresponen amb la via pública, sobretot pel que fa al mobiliari urbà, als espais verds o a la neteja diària. Així mateix, també es recull un gruix important d'incidències que fan referència a àmbits generals, com ara dubtes sobre el bus comunal, horaris i cursos que s'imparteixen a la Llacuna, visites guiades de turisme o tarifes del departament d'Esports.

L'aplicació d'Andorra la Vella es va posar en marxa durant el mes de març de 2022 i es va incloure la icona Atenció ciutadana, que va obrir un nou canal per complementar l'Espai Ciutadà. Gràcies a aquesta eina, els veïns de la parròquia poden fer arribar més fàcilment les incidències i, fins i tot, documentar-les amb una fotografia. Amb tot i això, el nombre d'incidències recollides aquest 2023 segueixen la mateixa línia que en anys anteriors.

Cal destacar que aquest servei rep una mitjana de cent peticions d'informació o avisos d'incidències al mes i que l'any passat es van atendre un total de 1.140 incidències, la gran majoria de les quals es van resoldre de manera favorable. De fet, el percentatge de solució d'aquests avisos és del 90% i la mitjana de temps per resoldre una incidència notificada és de vuit dies.