L'Espai Laurèdia Jove comença a caminar

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha inaugurat aquest dimecres l'Espai Laurèdia Jove, un punt de trobada pels 2.000 joves que resideixen a la parròquia ubicat a la plaça de la Germandat, concretament a l'antiga oficina comercial d'Andorra Telecom. Segons ha explicat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, amb la posada en marxa d'aquest espai es donarà cabuda a joves d'entre 11 i 29 anys, complint així una de les demandes d'aquest sector de la població, i es resoldrà una necessitat de la parròquia, ja que "el jovent és la franja que fins avui estava més descuidada".

L'activitat del local, que compta amb una superfície de 60 metres quadrats, es dividirà en dues franges horàries. Durant el matí, tots els joves interessants s'hi podran adreçar per rebre assessorament de tota mena, com pot ser en l'àmbit laboral, i durant la tarda adquirirà un caràcter més lúdic.

Precisament, per tal d'animar la inauguració, el comú ha celebrat aquest dimecres a la tarda una petita actuació musical a càrrec de dues joves lauredianes, Eugènia Correia i Mar Torra. L'espai estarà coordinat per Ivan Duran, una persona que també actuarà com a dinamitzadora pels carrers de la vila.

La consellera de Desperta Laurèdia, Maria Àngels Aché, també present en la inauguració, ha manifestat que "des de la minoria veiem aquest projecte de manera molt positiva", ja que és un dels punts que l'oposició també duia al programa electoral. "Pensem que els joves es mereixen un tracte especial, sobretot després del confinament, on han tingut una dificultat especial", ha afegit.

Tot i creure que era necessari oferir una zona d'aquesta mena amb activitats interessants pels joves a la parròquia, Aché ha lamentat que el comú no s'hagués decidit per ubicar-la a les antigues oficines de Naturlandia, "que al nostre entendre era el lloc idoni".