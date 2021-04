L'esport, declarat com a Sector d'Interès Nacional

OrdinoEl Principat s'ha posicionat aquest dijous com un dels primers països a escala europea que declara l'esport com a Sector d'Interès Nacional. En un acte ple de formalitat i amb nombroses autoritats a l'interior del Centre de Tecnificació d'Ordino (CTEO), la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha assegurat que aquest fet "evidencia que tenim un teixit esportiu molt fort i diversificat en molts àmbits, tots ells amb un rol molt important en la nostra societat". La declaració, prèvia aprovació per part del consell de ministres, arriba després de la feina intensa que durant aquests mesos de pandèmia ha dut a terme l'Andorra Esports Clúster.

Per a Riva, l'impacte pràctic d'aquesta fita té a veure amb una "reducció de la incertesa". "En el moment de gestionar una pandèmia, el que més es posa de manifest és aquesta dificultat de prendre decisions i que tinguin validesa en el temps". Per tant, amb aquest primer pas es posa a sobre de la taula les pautes a seguir a l'hora de permetre activitats, o no, en funció de l'avenç del virus, ja que "automàticament pots anar adaptant els teus recursos en aquella situació". Aquest fet, a més, provoca que es puguin millorar les previsions de cara als entrenaments dels atletes, també "els equips disponibles a l'hora de dur a terme una competició tant a casa com a l'exterior", i esdevé una eina per a les empreses per tal de "ser eficients i no generar uns costos que després no puguin recuperar".

Així mateix, ha explicat que "aquesta reducció de la incertesa manifestada a través de l'esport, es pot fer extensiva a altres sectors de la societat", ja que aquestes guies que ara estan disponibles contribueixen a millorar la col·laboració entre el sector públic i el privat. En aquest sentit, la ministra ha manifestat que encara no s'ha rebut cap input d'algun altre sector per tal de ser declarat d'interès nacional, tot i que "disposar d'aquests criteris generals fa que altres sectors puguin començar a treballar-los".

Per la seva banda, la gerent de l'Andorra Esports Clúster, Gemma Riu, ha manifestat que aquesta declaració també suposa un impuls pel que fa a l'àmbit de la salut de les persones, en el qual es promociona l'envelliment saludable, però també a nivell econòmic, ja que "creiem que aquest marc que s'ha creat fins ara és només l'inici i donarà unes possibilitats de creixement econòmic i de posicionament de país significatives i importants". En aquest sentit, ha recordat que el sector de l'esport representa el 8% del PIB del país.

Precisament, entre els principals beneficis dels quals es beneficiarà el món esportiu amb aquesta fita figura la publicació d'un marc regulador per cadascun dels cinc nivells de risc establerts amb la pandèmia; gaudir d'un marc operacional definit, conegut per empreses, treballadors i clients; disposar d'aquesta reducció de la incertesa sobre el marc regulador futur, què és el que pretén fomentar les inversions; la publicació d'una eina/web informativa que definirà tots els punts i serà pública a principis de maig; el posicionament del sector tant a nivell nacional com internacional, i la difusió internacional de les activitats permeses i regulacions que afecten el sector.

Durant la presentació també hi han estat presents el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; la titular de Turisme, Verònica Canals, i Josep Marticella, també en representació de l'Andorra Esports Clúster.