L'esport femení pren la davantera

AndorraL'esport femení atravessa un moment dolç. Andorra està vivint una explosió d'esportistes que estan arribant a la primera línia i que són totes molt joves. En l'imaginari esportiu del Principat noms com Mònica Dòria, Vicky Jiménez o Tere Morató s'hi han fet un forat i només són l'avantsala de tot el que ve darrera seu. I, a més a més, totes elles són extremadament joves; des dels 23 anys que compta la davantera del Villarreal fins als 16 que té la tenista. Aquest moment dolç respon a una estratègia de foment de la pràctica esportiva de la darrera dècada i aquestes són algunes de les protagonistes del dolç moment que viu l'esport femení. Un reportatge d'ANA Esports.

Tere Morató (23 anys)

La davantera sorgida de la pedrera de l'ENFAF està vivint la segona temporada a Primera Divisió. Després de passar quatre temporades a les categories inferiors del Barça, Morató va fer el salt amb el Rayo Vallecano. Aquest estiu, la davantera s'ha enrolat a les files del Villarreal, un equip que acaba d'arribar a la màxima categoria, però amb un projecte sòlid dirigit per l'exfutbolista Sara Monforte. Morató abandera una bona generació de futbolistes que comencen a sortir del Principat per continuar creixent. És el cas de Maria Ruzafa, que s'ha enrolat a l'Águilas murcià que participa en el grup 7 de Primera Nacional. També estan provant sort més enllà de les fronteres andorranes Ainhoa Fernàndez, que juga al Mirassol, i Maria Moles i Zoe Montero, que estan a les files d'un històric club català de futbol femení, el Levante las Planas. A més a més, després de dos anys, la selecció femenina ha tornat a jugar i ha guanyat a Liechtenstein amb la base de l'ENFAF, que la primavera passada va aconseguir la permanència a la Preferent Catalana amb jugadores com la portera Maria Cardoso, o les jugadores Lia Gil o Maria da Cruz.

Mònica Dòria (21 anys)

La palista del Cadí ha participat aquest estiu en els Jocs Olímpics de Tòquio per mèrits pròpis, gràcies als bons resultats obtinguts en la Copa del Món. Dòria, ha completat la temporada en K1 en el lloc 35 del rànquing mundial. La situació és molt millor en canoa, especialitat en la que l'andorrana s'ha mostrat encara més competitiva, on ha acabat en desena posició en la modalitat de C1. A aquests bons resultats cal sumar-hi les dues semifinals olímpiques i el bronze en l'Europeu sub23. Juntament amb Dòria, cal tenir en compte les palistes Laura Pellicer, que ha tancat l'any en el rànquing 77 en C-1 i 91 en K-1, i Noemí Font també ha pres part ja en algunes proves de la Copa del Món d'aquesta temporada.

Vicky Jiménez Kasintseva (16 anys)

Amb només 14 anys, la tenista va aconseguir la fita de guanyar l'Open d'Austràlia junior. Des d'aquell més de gener pre pandèmia, el tenis de Vicky Jiménez no ha parat de créixer. Aquest estiu, va aconseguir arribar a la primera final en categoria senior en l'ITF de San Bartolomé de Tirajana, on va caure contra la neerlandesa d'Alexandra Russ. Actualment, i amb només 16 anys, Jiménez Kasintseva es troba al lloc 391 del rànquing de la WTA, després de la seva participació a l'ITF de Wiswaden, d'on es va retirar per lesió.

Selecció femenina de Rugbi XV

Una aposta de la Federació De Rugbi, que després d'anys de treballar la base a l'escola ha debutat, i amb triomf, aquest estiu. Com va explicar Phillipe Berdaguer, responsable de l'escola, el 60% de les jugadores han passat per la base i l'actual combinat nacional és fruit d'aquesta feina, cuinada a foc lent. A final d'aquest mes, el combinat nacional debutarà a casa i serà la presentació en societat.

Laia Pi (15 anys)

La jove pilot de Trial lidera el Women Trial Team que es va crear fa poc més d'un any. A falta de diverses proves, ja s'ha proclamat campiona d'Espanya de la seva categoria i es troba en el 6è lloc del Mundial de Trial2. Pi es la bandera de la nova fornada de trialistes, on també destaquen altres pilots com Alexia Lladó, que actualment està en 17è lloc del Campionat del Món, Lola Gabriel, Aitana Núñez o Maria Font.

Margot Llobera (25 anys)

La pilot de raids, encarna el bon moment del motor a Andorra. Ex jugadora de futbol, on va arribar a ser internacional, va canviar la pilota per la moto i té, entre cella i cella, participar en un Rally Dakar. Recentment, va acabar segona a la Baja d'Hongria i apunta a l'edició 2022 del Raid més prestigiós del món. Tant ella com la seva germana Alexia, van formar part de l'equip d'Albert Llovera en l'edició del 2018, la primera en tasques de premsa i la segona com a enginyera.

Nàdia Tudó (24 anys)

La nedadora de la FAN, que després d'una controvertida decisió del COA es va quedar sense Wild Card per anar als Jocs Olímpics de Tòquio, recull l'estela de la també nedadora Mònica Ramírez, que sí que va ser olímpica a Londres. Amb la mirada posada a París 2024 i sobretot als Jocs dels Petits Estats del 2025 a Andorra, Tudó espera culimnar una trajectòria brillant que va començar amb l'or a Montenegro.

Sandra Herver (25 anys)

Herver va ser campiona de Catalunya amb només cinc anys, i només una lesió va truncar la seva progressió. Actualment, i recuperada, té la mirada posada en els mundials del mes vinent. És l'avantguarda del Karate del país, abanderant un equip femení que compta també amb Laura Gonzalez, Noa Fernandez, Paula Gonzalez i Lola Vega.

Maeva Estévez (26 anys)

La surfista de neu recull el testimoni de l'esquiadora d'alpí, Mimi Gutiérrez, que ha penjat els esquís a l'acabar la temporada passada. Estévez, que ja està preparant el proper curs de neu, està en la recta final de la lesió que va patir i afirma tenir "bones sensacions". La fondista Carola Vila, amb només 22 anys, és una altra de les atletes que apunten a referent, sense oblidar Cande Moreno que s'està recuperant d'una lesió.

Aquests són algunes de les actuals esportistes que té Andorra a l'elit, i que serveixen de referent per a les noves generacions. Perquè, al cap i a la fi, el que acaba marcant la diferència entre que una persona esculli practicar un esport o un altre, o fins i tot apostar-ho tot a una carta i decidir ser esportista és l'existència de referents. I aquesta generació, cridada a fer història, ha de ser la base per la consolidació de l'esport femení al Principat.