L'esport es posa de dol per la mort de Manuel Martín, empleat històric del pavelló de Govern

Andorra la VellaEl món de l’esport andorrà està de dol avui per la mort de Manuel Martín, conegut com el Manolo del pavelló, que era un dels empleats històrics del poliesportiu de Govern. Era una figura força estimada i apreciada entre els esportistes del país que havien d’utilitzar les instal·lacions esportives de la Baixada del Molí. El MoraBanc Andorra s’ha volgut sumar al dol per aquesta defunció.

Estem molt tristos.

Ens ha deixat Manuel Martín, el Manolo del pavelló.

Una persona amable i sempre disposada a ajudar.

El nostre condol a la família i al @GovernAndorra 🙏 DEP

El Manolo representava la imprescindible i anònima feina del personal de les instal·lacions esportives. pic.twitter.com/QYYBf5KhkQ — MoraBancAndorra (@morabancandorra) 13 de agosto de 2022