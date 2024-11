L'esportista Àlex Roca a Andorra la Vella pel Dia internacional de les persones amb discapacitat

Andorra la VellaAmb motiu del Dia internacional de les persones amb discapacitat, que se celebra cada 3 de desembre, el Govern –juntament amb la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD)– ha organitzat la conferència 'El límit te'l poses tu', a càrrec de l'esportista Àlex Roca.

L'acte tindrà lloc el 3 de desembre d'enguany a les 19 hores a l'auditori del Centre de congressos d'Andorra la Vella. L'acte és gratuït i es convida a tota la ciutadania a assistir-hi adquirint l'entrada prèviament a la plataforma 4tickets.

Àlex Roca, conegut per haver completat una marató tot i la seva discapacitat física d'un 76%, compartirà la seva experiència de vida i el seu missatge motivador, centrat en el poder de la determinació, la resiliència i el trencament de barreres. Amb aquesta conferència es busca sensibilitzar a la societat i posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat, així com la necessitat de continuar treballant per una societat més inclusiva.

La commemoració del Dia internacional de les persones amb discapacitat és una oportunitat per recordar la importància de garantir l'accés universal a l'educació, al treball, a l'oci, a l'esport i a tots els àmbits de la vida pública. Precisament, l'acte és un exemple més del compromís del Govern amb els objectius de desenvolupament sostenible i els principis recollits en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.