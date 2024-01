L'estadi de Piqué a Santa Coloma no convenç el nou cònsol, que vol prioritzar els habitatges

Andorra la VellaEl nou cònsol d'Andorra la Vella, Sergi González, ha tardat poc a refredar els dos principals projectes d'infraestructures previstos: l'estadi de l'FC Andorra a la Borda Mateu de Santa Coloma i el recinte multifuncional.

Gerard Piqué, com a president de l'FC Andorra, lidera el projecte per fer l'Estadi de l'FC Andorra a Santa Coloma ja que el club no té camp i juga temporalment a l'Estadi Nacional. I la permanència de l'equip en aquesta instal·lació té data de caducitat perquè ha de ser utilitzat, entre altre pels equips de rugbi. Piqué té molt avançada la negociació amb la família Maestre per construir el nou camp de l'FC Andorra en els terrenys de la Borda Mateu. El projecte de Piqué podria incloure el recinte multifuncional que vol fer Govern per acollir esdeveniments i, per tant, l'executiu podria arribar a un acord per finançar part del projecte.

González ha deixat clar en declaracions a Andorra Televisió que s'ha de reflexionar sobre els dos projectes i si cal actualment construir un nou camp de futbol a Andorra la Vella. Segons el nou cònsol socialdemòcrata, "tindrem en menys de 800 metres al voltant cinc estadis de futbol. Tenim un problema que es diu habitatge". González apunta la possibilitat que els terrenys fossin usats per a pisos, se suposa que no a preu de mercat, per augmentar l'oferta de lloguer a la parròquia.

Al mateix temps, el cònsol del PS no veu cap problema, a diferència dels seus antecessors demòcrates, amb què l'espai multifuncional que ha d'acollir grans esdeveniments i certàmens com la fira de la capital se situï en una altra parròquia. González es pregunta quin serà l'ús d'aquest multifuncional i si només tindrà servei per a la Fira d'Andorra la Vella i el Cirque du Soleil "que en farem la resta de l'any".