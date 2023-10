L'evolució dels preus del carburant provoquen l'augment d'un 6,1% la inflació

Andorra la VellaLa variació interanual estimada de l'IPC per al mes de setembre s'ha situat en el 6,1% segons el càlcul de l'indicador avançat. Aquest indicador, tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística, representa un càlcul previ a l'IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria cinc dècimes respecte de l'IPC avaluat a l'agost d'aquest any (5,6%).

Aquest comportament de la inflació seria a causa de l'evolució dels preus del grup de transports i, en menor mesura, dels grups de béns i serveis diversos i habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles. Per contra, destaca el comportament dels preus dels aliments, que aquest mes haurien augmentat menys que al mateix mes de l'any anterior.

Pel que fa als països de l'entorn, l'IPC avançat d'Espanya al setembre se situa en el 3,5%. En cas de confirmar-se, augmentaria nou dècimes respecte de la variació registrada a l'agost. En el cas de França, l'IPC avançat s'ha fixat en el 4,9%, una variació igual a la registrada durant el mes anterio