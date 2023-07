L'excap de l'àrea de Llengua Catalana carrega contra els "ressentits amb Andorra que viuen a costa de càrrec públic i del país"

Andorra la Vella"Arribarà el dia, davant la inacció d'aquests Consell i Govern -amb massa inexperts q saben d tot-, q els ciutadans, q tenim clars els pilars d l'andorranitat, plantarem cara a tanta impunitat d gent ressentida amb Andorra q viu molt bé a costa del càrrec públic i del país. Prou". (transcripció literal).

Aquest és el tuit de l'excap de l'àrea de Llengua Catalana Joan Ramon Marina amb el qual ataca a una sèrie de gent que considera que està vivint de l'administració pública i de l'Estat, però que en realitat estan "ressentits" amb Andorra. Marian retreu al Consell i a Govern que no actuïn contra aquesta gent a la qual acusa de tenir "impunitat". El missatge és força críptic.

Marina va deixar l'administració pública a finals de l'any passat després que la Justícia donés la raó a Govern per un expedient obert contra el llavors Cap d'àrea de Llengua Catalana per tractes vexatoris a empleades. El ministeri de Cultura va obrir un expedient a Marina per les denúncies de dues funcionàries del departament. Acusaven Marina d’haver-les amenaçat i insultat habitualment. Mentre va durar la instrucció se'l va apartar de les seves funcions i Marina va portar la resolució negativa a la justícia per intentar demostrar la seva innocència, però va perdre.