L'exclusivitat de l'abocador de la Rabassa per a obres a Sant Julià complica el futur de la construcció

Andorra la VellaL'abocador de la Rabassa era la gran aposta per a disposar d'un espai que permeti donar sortida a noves construccions a tot el país. Després de la greu crisi per la manca d'abocadors, l'espai que el comú de Sant Julià planificava ampliar amb deu negades la capacitat inicial esdevenia una solució. La corporació que dirigia Josep Majoral esperava ingressar fins a dos milions d'euros per l'abocament de terres de les obres.

L'escenari ha fet un gir important perquè Cerni Cairat, com a nou cònsol de Desperta Laurèdia, ha anunciat que renuncia al projecte de la Rabassa com a abocador nacional i només serà utilitzat per a les obres a la parròquia. Cairat considera que cada parròquia ha de trobar una solució per a les seves obres i no es pot esperar que Sant Julià ho faci per tots.

En declaracions a Andorra Televisió, Cairat ha indicat que l'abocador de la Rabassa "no pot ser l'únic del Principat i el que doni resposta a tota la problemàtica a nivell nacional". Ha comentat que l'espai ha de fer-se servir "pel creixement ordenat de la nostra parròquia".

El nou cònsol és conscient que cal renunciar als dos milions d'euros d'ingressos previstos en el projecte de Majoral. La resposta: "el compromís mediambiental i social que genera una infraestructura com aquesta en termes negatius, no es pot valorar a futur amb aquests dos milions d'euros que es podrien ingressar". I ha afegit que el trànsit de camions quedarà limitat per evitar maldecaps als veïns d'Auvinyà i Juberri.