L'executiu podrà ser part en una de les causes que investiga els Cierco

Andorra la VellaLa Batllia investiga els germans Cierco per uns presumptes delictes majors d'associació il·lícita i de blanqueig de diners o valors i menor contra el prestigi de les institucions. Govern estava com a part civil i, per tant, tenia accés a la documentació, però la batlle va decidir que no podia continuar. L'executiu va recórrer contra aquesta decisió perquè considera que està afectat pel desprestigi de les institucions.

La Batlle que investiga indicava que Govern no estava afectat perquè les accions que suposadament ves van fer contra la fiscalia andorrana, la fiscalia anticorrupció espanyola i, de forma més difosa contra Andbank. Per tant, no afectava Govern directament.

La fiscalia no està d'acord perquè incideix en el fet que "hi ha informes del servei de policia que reflecteixen la presumpta realització de certes activitats "per atacar i coaccionar els poders de l'Estat espanyol i andorrà, les seves institucions polítiques, judicials i econòmico-financeres, la qual cosa pot comportar una pretensió indemnitzatòria per part de l'Estat", ja que Andorra com a país podria reclamar als Cierco indemnització si haguessin provocat danys a l'Estat amb les seves accions o amb les accions que potencialment haguessin pagat perquè altres les fes.

Al mateix temps, el possible blanqueig de diners i l'impacte sobre la plaça financera andorrana també podrien significar un perjudici per a la reputació d'Andorra i el prestigi del país.

Els Cierco s'oposaven indicant que Govern "té una posició discriminatòria per defensar els seus interessos, donat que en altres casos no es va personar com a actor civil, malgrat que en ambdós casos es tracta del prestigi de les institucions".

El Tribunal Superior considera que Govern té dret a ser part civil perquè és l'únic camí per a demanar una possible indemnització per a l'Estat en cas que els Ciercos fossin declarats culpables.