L'exigència de reciprocitat d'altres països, el principal risc de la taxa per als estrangers que comprin pisos

Andorra la VellaUn dels punts polèmics sobre la nova taxa a la compra d'habitatge per part d'estrangers és la situació legal en què quedarà Andorra amb altres països. Els andorrans no han de pagar cap taxa quan adquireixen un bé a l'estranger i, en canvi, els forans i els residents amb menys de tres anys al país hauran d'abonar un impost amb fins a un màxim del deu per cent del preu de l'habitatge. Aquesta situació ha fet saltar les alarmes en certs sectors perquè altres països poden acusar a Andorra de trencar la reciprocitat que s'estipula en els convenis de no doble imposició. I que, per exemple, a Espanya es podria arribar a demanar una mesura similar,

El cap de Govern, Xavier Espot ha destacat que davant crítiques com que aquest text podria entrar en conflicte amb alguns convenis per evitar la doble imposició, els experts que els han assessorat no els han fet saber que hi hagués "un risc" en aquest sentit. Espot ha defensat que l'impost és "un salt endavant qualitatiu important", ja que es ve d'una situació en què no existeix aquest impost i ha manifestat que potser més endavant caldrà "altres opcions" que "potser no tinguin aquest component tan discriminatori" per tal que sigui una mesura "globalment més equitativa i més efectiva".

Espot ha sortit al pas de les crítiques que ha rebut el projecte de llei d'impost a la inversió estrangera immobiliària reivindicant que "en lloc de cridar molt i reivindicar molt del que es tracta és d'adoptar mesures concretes que puguin aportar solucions" i ha reivindicat que precisament des de l'executiu és des d'on s'estan posant aquestes mesures sobre la taula.

El cap de Govern ha obert la porta a negociar aspectes com "si el tipus impositiu és suficient, és massa elevat o si hem de reconceptualitzar la mesura" en el marc del període d'esmenes en seu parlamentària, però ha reivindicat que "qui ha agafat la iniciativa i, per tant, qui està intentant aportar solucions a la problemàtica social més important que tenim actualment en el nostre país que és la qüestió de l'habitatge és aquest govern".