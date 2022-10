L'exitós cas de Netflix per explicar el procés de digitalització de les empreses

Andorra la VellaTrencant paradigmes, cas Netflix' ha estat la conferència que aquest dimarts han ofert Crèdit Andorrà i l'IESE Executive Education i que ha servit per explicar com aquesta plataforma de continguts audiovisuals en línia ha arribat a l'èxit en menys de deu anys. El ponent, el director i professor del departament d'Operacions, Informació i Tecnologia de l'IESE Business School, Alejando Lago, ha detallat que el fet de narrar l'experiència de Netflix ha servit com a una "excusa" per posar en relleu quin és el procés de digitalització d'una empresa i entendre d'aquesta manera com poden aparèixer noves propostes de valor a través de la tecnologia.

Concretament, Lago ha incidit en l'evolució de Netflix, una empresa que va presentar-se al món com a distribuïdora de DVD per correu, però que amb el pas del temps ha sabut adaptar-se als canvis fins a arribar a convertir-se en una productora de continguts. El canvi de model va arribar en el 'boom' de l'streaming i, precisament, va ser aquest motiu el que ha dut a la plataforma a l'èxit. "Ara els seus competidors han après, han copiat el model, també tenen continguts molt potents i comença a haver una lluita més igualada", ha manifestat el ponent.

Precisament, Lago ha assenyalat que de l'experiència de Netflix cal extreure uns "missatges fonamentals", ja que "quan hi ha un canvi tecnològic hi ha una reorganització de la cadena de valor dels sectors" i és en aquest punt quan aquest fet "pot esdevenir una amenaça o una oportunitat". Així, el que es pot aprendre de Netflix "no és si ha estat exitós o no, sinó la seva capacitat per anar-se adaptant de manera progressiva als canvis del sector, anar pivotant en el model de negoci i estar sempre obert a l'experimentació contínua".

Per a l'expert, la trajectòria de la plataforma ja ha estat tot un èxit, ja que en menys d'una dècada ha aconseguit posicionar-se com un dels actors principals en el món de la creació de continguts. Tot i la incertesa del futur, ha indicat que l'empresa continuarà sabent adaptar-se als esdeveniments i als nous models que vinguin, però alerta que també caldrà posar atenció en l'aposta que ha fet pels videojocs.

L'acte ha format part de les activitats de la Càtedra Crèdit Andorrà d'Emprenedoria i Banca a l'IESE, que busca promoure la generació de valor des del coneixement a través de conferències divulgatives, la formació, la investigació i l'impuls de projectes emprenedors i que fomentin la nova economia.