L'èxode rural a l'Alt Pirineu i Aran deixa 56 pobles buits

Andorra la VellaEl naturalista i escriptor Jordi Pasques ha afirmat aquest dimecres que l'explotació forestal pot ser una solució per contrarestar els efectes del despoblament als petits nuclis de muntanya. Tal com ha informat El Triangle, aquesta declaració va ser feta en el marc d'una jornada sobre els pobles abandonats del Pirineu, celebrada a Tost, al municipi de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell).

Un estudi de camp realitzat per Pasques ha identificat 56 pobles sense habitants a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran. El naturalista ha elogiat els projectes cooperatius, promoguts per diverses associacions, per revitalitzar alguns d'aquests nuclis. A més, ha defensat la creació d'un nou moviment neorrural, similar al dels anys 70 i 80, que va contribuir a mantenir l'estructura social d'aquests pobles.