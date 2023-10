L'expresident de l'FC Andorra respon al Govern pel desnonament dels tricolors "Això és inadmissible"

Andorra la VellaEnmig de la polèmica desencadenada per les declaracions de Gerard Piqué, propietari de l’FC Andorra, sobre la possible sortida del club del Principat d’Andorra i el canvi de nom, l’expresident del club, Ramon Canut, ha reaccionat amb indignació.

Les tensions han anat en augment després que es revelés que l’FC Andorra no jugarà la temporada vinent a Andorra i que el Govern no permetrà que continuï utilitzant l’Estadi Nacional.

Canut ha expressat la seva preocupació pel futur del club i la seva vinculació amb Andorra en una declaració contundent: “Què fa el govern? Això és inadmissible” ha expressat a ARA Andorra.

L’expresident ha instat a les dues parts, el club i el Govern, a trobar una solució que permeti a l’FC Andorra continuar jugant al Principat. “El futbol és part de la nostra cultura i comunitat, i no podem permetre que aquesta relació es trenqui”, ha afegit Canut.

Una fugida cap endavant

La declaració de Canut arriba després que Gerard Piqué publicés un tuit en què denunciava que l’FC Andorra era forçat a marxar del país a causa d’un conflicte per l’ús de l’Estadi Nacional. Piqué va destacar la inversió significativa que el club havia realitzat per adaptar l’estadi a les normes de LaLiga.

Alain Cabanes, secretari d’estat d’esports i joventut, va confirmar que l’Andorra no podrà jugar al Nacional la propera temporada, citant compromisos prèviament acordats amb altres esports i la Federació Andorrana de Futbol. Tot i això, va oferir la seva ajuda per trobar una nova ubicació per als partits de l’FC Andorra, tot i deixar clar que no serà a l’Estadi Nacional.