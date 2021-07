L'FC Andorra estrena nova imatge

Andorra la VellaL'FC Andorra estrena nova imatge. L’equip, que aquest any militarà a la Primera RFEF de la Federació Espanyola de Futbol, abandona el seu escut clàssic i aposta per una imatge renovada i trencadora. La nova ensenya té una forma circular, amb els colors de la bandera del país envoltant tres angles blancs apuntant al cel i que simulen muntanyes, sobre un fons de color blau. L’escut s’ha presentat aquest matí en un vídeo difós a les xarxes socials, on es veien diferents pics del país i sota el “no sempre podrem jugar a les muntanyes, però les muntanyes jugaran amb nosaltres” l'FC Andorra afirma que “s’acosta una nova era” i que tenen “nou escut” però “la mateixa il·lusió”.