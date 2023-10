L'Heliport Nacional de la Caubella començarà a operar a finals del 2025

Andorra la VellaEl secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i el director d'Energia i Transport, Carles Miquel, han anunciat aquest dilluns que les obres de l'heliport nacional de la Caubella ja s'han iniciat. Així mateix, els dos representants de l'executiu han comunicat que el projecte estarà enllestit al segon semestre del 2025 i que començarà a operar a finals d'aquest mateix any, quan es preveu que ja disposi de l'autorització definitiva. "El projecte han donat moltes voltes des de l'any 1985 i ara, per fi, podem dir que hem trobat la solució total per portar l'heliport a la Caubella i aconseguir desenclavar el país" ha celebrat Forné, qui també ha anunciat que el cost final de tota la infraestructura -que serà significativament superior al que s'havia previst inicialment- s'ha tancat en 10,3 milions d'euros, que assumiran a parts iguals el Govern i la concessionària.