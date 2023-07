"L'horari laboral és el problema més gran dels argentins per aprendre català"

Andorra la VellaEl president de l'Associació d'Argentins a Andorra, Riccie Ponce, ha afirmat que la majoria dels argentins residents a Andorra tenen un fort desig d'aprendre català i de parlar-lo per poder conviure, socialitzar i integrar-se plenament a la vida andorrana.

No obstant això, Ponce ha destacat que, amb el pas del temps, aquesta motivació sovint es veu dificultada per les circumstàncies laborals, especialment en els treballs de temporada, que dificulten la combinació amb els cursos de català.

D'altra banda, el president de l'associació ha assenyalat que alguns dels centres educatius no ofereixen els recursos adequats per afrontar les necessitats de l'alta demanda de cursos de català. En aquest sentit, Ponce ha valorat positivament l'aparició de cursos en línia com a mitjà addicional per ajudar els argentins a aprendre català.

L'horari laboral

Actualment, els empresaris també estan liderant accions molt interessants per promoure l'ús del català. L'Associació d'Argentins treballa conjuntament amb els empresaris per establir la iniciativa de classes obligatòries de català, especialment enfocades a millorar el vocabulari tècnic en l'àmbit laboral. Aquesta acció té com a objectiu millorar les condicions per als argentins i promoure una major integració en el món laboral. No obstant això, un dels obstacles que encara s'enfronten és l'adaptació dels horaris, especialment en el sector de la restauració.