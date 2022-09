L'Hospital de la Seu instal·la un nou TAC i es reprogramen les visites

La Seu d'UrgellLa Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha iniciat els treballs de substitució del seu aparell de tomografia axial computaritzada (TAC). La setmana passada es va iniciar les tasques d’instal·lació.vDes del centre mèdic han avançat que el temps necessari per tenir a punt el nou TAC és d’unes tres setmanes. Això ha obligat a reprogramar les proves que estaven citades per a aquest període, al llarg del mes de setembre. Per això, l’FSH ha demanat disculpes per les molèsties que això pugui causar, si bé assenyalen que és una actuació necessària per millorar el servei i seguir garantint-ne la qualitat. Així ho ha publicat Ràdio Seu.

Un TAC facilita l’obtenció d’imatges de l’interior de l’organisme humà. Això permet detectar diverses malalties o malformacions, com poden ser un tumor o bé una patologia òssia, entre d’altres. La llitera que conté es mou per dins del forat i durant uns segons fa diverses radiografies.