L'hotel Caldea s'inaugurarà el 2026 i les obres començaran en 2 mesos

Andorra la VellaL'hotel Caldea, amb previsió d'inauguració a principis del 2026, iniciarà les obres en uns dos mesos, segons ha anunciat el director general del complex en una entrevista a Ràdio Nacional. Es preveu que les reformes de la infraestructura comencin aquesta primavera, amb una reinterpretació estilística per modernitzar els espais. Amb un projecte que es materialitzarà en dos anys, l'hotel disposarà d'unes 40 habitacions i quatre estrelles, amb l'objectiu d'atréure un públic de classe mitjana.

Tal com ha informat al programa 'Avui Serà un Bon dia', el director general, Miguel Pedregal, ha destacat la importància de crear un producte integral que incorpori allotjament, banys d'aigua termal i programes de tractaments. Les reformes es centraran en mantenir l'essència arquitectònica del centre, tot realitzant una modernització dels revestiments, l'enllumenat i la decoració.

Durant el procés de reforma, el públic serà redirigit a Inúu. No obstant això, s'ha assenyalat que la manca d'allotjament també ha afectat la política de contractació, amb empleats que no han pogut incorporar-se a treballar al termolúdic. Aquesta situació, segons Pedregal, és una qüestió greu per a una empresa que compta amb 200 treballadors.