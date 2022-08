L'hotel més barat

Andorra la VellaLa gent que passava aquest matí per l'aparcament comunal que toca al carrer de la Unió s'ha quedat estupefacte en veure que un grup de tres turistes estava dormint a terra entre dos cotxes. Amb mantes i una espècie de catifa a sota, els tres han dormit fent una mena de barrera en els dos vehicles. La fotografia ha corregut per les xarxes socials i ha despertat queixes de com es pot arribar a permetre aquestes accions per part de les autoritats. Es demana que s'actuï tant perquè dormir a terra en un aparcament està prohibit com per la imatge que dóna d'Andorra com a país aquesta forma de fer.