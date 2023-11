L'ACA impulsa una campanya solidària en benefici de GosSOS

Andorra la VellaACA Segur, la corredoria d'assegurances d'ACA Club, enceta una campanya solidària adreçada a les propietàries i propietaris de gossos i gats. Així doncs, totes les persones que contractin una assegurança per la tinença d'un animal de companyia col·laboraran en la campanya amb una aportació econòmica directa que la corredoria entregarà a GosSOS en finalitzar el programa. Les donacions serviran per a comprar pinso per als animals de la gossera d'Andorra.

Així, per cada assegurança contractada, l'ACA donarà a GoSOS la quantitat de pinso per alimentar durant sis setmanes un gos sense llar. Per tant, els propietaris que contractin una assegurança per al seu animal de companyia, alhora, també tindran cura d'animals que estan en situació de vulnerabilitat. La campanya comença aquest dimarts i s'acabarà el divendres 15 de desembre.

El secretari general de l'ACA, Toti Sasplugas, ha explicat que "no tan sols es tracta d'una oportunitat per a donar a conèixer una assegurança de mascotes i promoure, així, una tinença responsable dels animals que tenim a casa, també és una oportunitat per a ajudar a cuidar els animals que, per diferents motius, han estat abandonats i necessiten una vida digna, amb totes les garanties que això comporta". En aquest sentit, ha afegit que "fer-ho amb GosSOS és la millor opció, ja que té com a missió donar suport als animals, defensar-los i protegir-los".

Per la seva banda, GoSOS ha agraït a l'ACA que posi a disposició dels seus clients la possibilitat de col·laborar amb els animals abandonats d'Andorra. "A banda de la recaptació de pinso, aquest tipus d'accions donen visibilitat als gossos més fràgils del país i també ajuden a conscienciar a la societat andorrana sobre la tinença responsable", han conclòs des de la junta de l'entitat.