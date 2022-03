L'incendi de Calbinyà ja ha cremat 250 hectàrees i obliga a desallotjar unes 80 persones

Sant Julià de LòriaTal dia com avui de fa 10 anys, el 8 de març de 2012, va ser notícia...

El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya preveu que l'incendi de Calbinyà no es podrà controlar en tota la nit. Així ho ha manifestat el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Jordi Gassió, que ha fet un balanç dels quatre focs que estan afectant el Pirineu. Així, s'ha donat per controlat el que afectava la zona de Montanissell (Organyà) que hauria cremat unes 65 hectàrees de vegetació forestal. En canvi, continuen actius i no es preveu que es controlin en tota la nit els de Gerri de la Sal, Pont de Suert i Calbinyà. La sequera i els forts vents han ajudat a propagar els focs amb rapidesa.

Unes 870 hectàrees cremades i unes 200 persones desallotjades és el balanç provisional dels quatre incendis que des d'aquest dijous al migdia estan afectant diferents punts del Pirineu. El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament ha explicat que el vent ha ajudat a la propagació de les flames i ha dificultat les tasques d'extinció ja que ha impedit treballar als mitjans aeris. Les previsions meteorològiques indiquen que el vent continuarà bufant amb força durant tota la nit i que només a partir d'aquest divendres al matí minvarà una mica tot i que continuarà bufant durant tot el cap de setmana. Per tot plegat, Gassió ha manifestat que es preveu que en les properes hores encara no es puguin donar per controlats els incendis. De tota manera, s'ha mostrat satisfet perquè en cap dels quatre focs s'han hagut de lamentar danys personals.

En l'extinció dels quatre focs hi estan treballant uns 320 bombers, amb 60 camions autobomba i 41 vehicles lleugers. A més, s'espera que aquest divendres arribin reforços aeris que, si les condicions meteorològiques milloren, s'afegiran al dispositiu. En el cas de l'incendi de Calbinyà, Gassió ha informat que a última hora de la tarda dues avionetes han pogut intervenir i fer descàrregues d'aigua fins que s'ha fet fosc, però que prèviament el vent ha dificultat les intervencions aèries.

El foc que està afectant Calbinyà hauria cremat unes 250 hectàrees i ha obligat a desallotjar una vuitantena de persones del poble, que s'han reubicat en domicilis d'amics o familiars de la Seu d'Urgell. En les feines d'extinció també hi estan participant els Bombers d'Andorra. Gassió ha explicat que el foc ha afectat un antic camp de tir al Pla de les Forques, de manera que la munició antiga que hi havia enterrada ha explotat dificultant una mica més les tasques d'extinció.

Gassió ha informat que l'incendi de Gerri de la Sal ha cremat dues granges i també ha obligat a desallotjar algunes masies i nuclis urbans, a més de provocar problemes de circulació a la N-260. Segons el director general, el foc que més els preocupa és el de Pont de Suert per la complicada orografia de l'indret on s'ha declarat.

De moment, encara s'estan investigant les causes dels incendis però es podrien haver generat per alguna crema que s'hagi descontrolat i que ha agafat amb força a causa de la sequera i el fort vent.

El Comitè Tècnic del Pla especial d’emergències per incendis forestals a Catalunya (Infocat), on s’ha incorporat el conseller del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, ha elevat a fase d’Emergència el pla Infocat per l’evolució dels incendis forestals que hi ha des d’aquest migdia als Pirineus.

L'ajuda andorrana ha estat crucial

D'altra banda, el cap de guàrdia dels Bombers d'Andorra ha explicat que en un primer moment han hagut d'encarregar-se del control de l'incendi, ja que els Bombers de la Generalitat estaven desbordats pels altres focs que s'han declarat al Pirineu, i que més tard ja s'ha pogut establir un punt de comandament i han quedat a disposició del cos català.

L'objectiu principal de les tasques d'aquest dijous ha estat protegir les poblacions, tant la de Calbinyà, on s'han hagut de desallotjar els veïns, com la de la Seu d'Urgell, ja que les flames no han arribat però sí que ha resultat molt afectada pel fum. El cap de guàrdia també ha afegit que sense mitjans aeris i amb flames que en alguns moments han arribat als 10 metres d'alçada, ha estat molt difícil la intervenció del personal terrestre, que ha prioritzat la protecció de les poblacions.

Els 22 bombers andorrans continuaran al lloc dels fets durant la nit i s'espera que les tasques continuïn durant els pròxims dies o com a mínim durant aquest divendres, ja que la previsió és que el vent continuï bufant amb ràfegues d'entre 80 i 100 km/h.