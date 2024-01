L'influencer espanyol, Llados, la torna a liar amb un curset que "cura el càncer"

Andorra la VellaL'influencer LladosFitness, un dels més virals de parla hispana durant els últims mesos, va penjar un vídeo a través de les xarxes socials on posa el focus en Andorra. Un dels eixos del seu discurs sempre es basa en l'èxit i el fracàs dels individus on utilitza normalment dos criteris per mesurar en quin lloc es troba cadascú: els diners i el físic. Ara sembla que ha afegit un altre, el lloc de residència. El youtuber ha assegurat que el Principat és un "fucking pueblo de mierda" on només van a viure els "fucking inútils". El youtuber és conegut per riure's del que cobren menys de dos mil euros al mes i dels grassos, col·lectius als quals considera inútils també.

Lladós ara ha donat un pas més enllà en que ha aixecat una forta polèmica. Assegura que pot curar el càncer i que tots els càncers es poden curar i ofereix cursets per a fer-ho. Considera els metges uns "fucking papanates" perquè "molts d'ells tenen panxa i així no es respecten ni a ells mateixos". La seva teoria és que el càncer es pot curar amb la ment perquè "aquest tipus de malalties" estan a la ment. Explica el cas d'una noia que feia set anys que tenia la malaltia no li podien curar i ell diu haver-ho aconseguit amb les seves tutories.