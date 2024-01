L'inici de les obres del vial de Sant Julià, a finals del 2024

Sant Julià de Lòria"El vial és una reivindicació històrica dels lauredians. Ara, per fi, podem anunciar el començament de les seves obres". Així ha obert el vídeo publicat pel compte de X de Concòrdia, Pol Bartolomé. Segons expliquen, s'ha arribat a un acord per anticipar l'inici de les obres a finals del 2024, tal com es preveu al pressupost de Govern amb una partida de 100.000 euros per a l'inici de la construcció del vial. L'objectiu serà el de desviar el trànsit del centre de Sant Julià. Des de la formació política asseguren que l'obra permetrà fer més atractiva la parròquia pels visitants i els comerciants de la zona.