L'Institut Andorrà de les Dones presenta la guia pràctica de llenguatge inclusiu

Andorra la VellaL’Institut Andorrà de les Dones (IAD) presenta la guia pràctica de llenguatge inclusiu i no sexista, que està disponible a la seva web. Es tracta d’una guia simple i divulgativa adreçada a tots els públics, per tal d’iniciar-se en la utilització d’un llenguatge integrador que no exclogui ningú en els àmbits més quotidians de la vida social i professional.

Partint de la idea que el llenguatge no és neutral ni innocu i que hi ha una connexió entre el llenguatge que fem servir i la posició de les dones ‒i de les persones en general‒ dins de la societat, aquesta guia pretén sensibilitzar i oferir opcions a l’hora de comunicar tant oralment com per escrit, amb una única base de referència: el respecte per a la diversitat.

Es tracta d’un recurs de fàcil aplicació que, sense crear obligacions, suggereix i recomana fórmules per aconseguir una comunicació més integradora i, si més no, pretén fer reflexionar sobre automatismes i micromasclismes del llenguatge als quals tots, d’una manera o altra, estem sotmesos.

La guia pràctica de llenguatge inclusiu i no sexista de l'Institut Andorrà de les Dones vol proporcionar eines pràctiques i de fàcil aplicació per aconseguir un ús adequat i respectuós del llenguatge en diferents àmbits: privat, públic, professional... Per aquest motiu compta també amb un breu annex en el qual es proposen models bàsics de comunicació segons els diferents tipus d’ús que se’n vol fer.

El llenguatge té la capacitat d’evolucionar i de fer evolucionar la societat, i utilitzar-lo amb propietat i consciència fa avançar en la igualtat, desfensen des de l'IAD. "Visibilitzar les dones en el llenguatge és visibilitzar les dones en la societat. Canviar la manera de comunicar ens permet superar segregacions per raó de sexe, de gènere, d’origen, d’ètnia, de capacitats o fins i tot d’edat i, doncs, de superar prejudicis", afegeixen. En aquest sentit, recorden que és una manera eficaç d’evitar la perpetuació d’estereotips i d’anar en el sentit de la inclusió real de totes les persones que amb llurs característiques configuren i aporten riquesa a la societat.