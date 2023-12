L'intent de boicotejar el vot judicial fracassa

Andorra la VellaLes xarxes socials van ser el mitjà a través del qual s'ha intentat instar un boicot al vot per correu i al vot judicial. El moviment es basa en les accions legals que ha engegat l'advocat Emili Campos per anul·lar les eleccions del 2019 en considerar que el vot judicial no va tenir garanties en la custòdia. Campos ha perdut en totes les instàncies i ara ha portat l'afer al Tribunal dels Drets de l'Home d'Estrasburg.

El boicot es demanava en suport a la teoria conspirativa al voltant de la custòdia dels vots a la Batlia. Impulsors d'aquesta teoria conspirativa, segons fonts properes al cas, estarien darrere de la campanya que ha intentat una baixada massiva del vot judicial per mostrar el suport a la impugnació de les eleccions.

El resultat ha estat un fracàs important. No només no ha baixat el percentatge de cot judicial, sinó que ha augmentat. I ho ha fet amb moltes menys llistes electorals que fa quatre anys, el que significa habitualment una participació més baixa. A més, el cens ha augmentat de forma significativa.

Amb xifres concretes, el vot judicial a les últimes comunals del 2019 va ser de 5.671 persones, mentre que el d'enguany és de 6.254.