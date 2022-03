L'Inter s'escapa mentre els perseguidors lluiten aferrissadament pel play-off

L'Inter Escaldes és més líder de la Lliga Multisegur després que, els enfrontaments directes entre els seus perseguidors l'hagin deixat amb 8 punts d'avantatge sobre ells. Sí sí, sobre ells, ja que els 4 equips que segueixen els escaldencs es troben empatats a 33 punts, en una lluita aferrissada per entrar en les tres posicions de play-off que encara hi ha a l'aire, donant per fet que els blau i negres tenen la seva plaça garantida. Aliè a les batusses de darrere seu, l'Inter va fer el que s'esperava, i amb la solvència habitual es va desfer d'un Carroi (0-2), que cada cop està més enfonsat al pou de la classificació.

La gran sorpresa va arribar en l'Engordany-Atlètic Escaldes. On tot feia presagiar una victòria fàcil dels de Bori, el futbol va tornar a demostrar que les prediccions pre partit de poc serveixen, i el matx va finalitzar amb triomf de l'Engordany (1-0), en el que és una de les grans sorpreses de la jornada i que complica la situació dels blaus, que han vist com la resta de perseguidors de l'Inter els han atrapat en aquest quàdruple empat a 33 punts.

Un altre dels dues esperats de la jornada era un dels clàssics de la Lliga Multisegur, l'FC Santa Coloma- UE Sant Julià. Els locals, que fa unes setmanes semblaven descavalcats de la lluita pel títol, en les darreres jornades han aconseguit situar-se al nivell dels grans outsiders de la Lliga. I diumenge, van fer el pas endavant definitiu amb la victòria sobre els lauredians (2-0), que a més a més va servir per atrapar-los en la classificació.

El gran beneficiat de tot això va ser la irregular UE Santa Coloma. Els groc i negres no estaven oferint la millor versió en les darreres setmanes, però aquesta jornada, en la que havien de guanyar sí o sí, no va deixar passar l'oportunitat. Els de Juan Velasco es van imposar per 1-0 a l'Ordino amb què tornen a entrar de ple en la lluita pel play-off. Les darreres dues jornades de la fase regular seran d'infart, en la que quatre equips (Atlètic Escaldes, UE Sant Julià, FC Santa Coloma i UE Santa Coloma) hi arriben empatats a 33 punts, i d'aquí han de sortir els 3 equips que acompanyaran a l'Inter en la lluita pel títol.