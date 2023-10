L'obligació de portar equipaments a partir de novembre no comportarà multa obligatòria a França

Andorra la VellaEls equipaments especials, siguin rodes de contacte o cadenes o fundes, seran obligatoris a partir de l'1 de novembre en la carretera d'accés de França a Andorra. Així ho ha recordat la prefectura de l'Arieja ja que queden pocs dies perquè entri en vigor la normativa. Però l'obligació no comportarà obligatòriament multa. El decret que havia de definir les sancions no ha estat publicat a temps i per tant no es poden aplicar les multes Només advertir. Només hi haurà un avís verbal als conductors i no se'ls aplicarà una sanció directa de 135 euros. En cas de ciutadans amb vehicles de matrícula andorrana teòricament haurian de fer front a la multa en el mateix control policial on s'imposi, però a efectes pràctics no hauran de pagar.

Les autoritats franceses ha tornat a tenir el mateix problema d'altres anys, tot i que després del caos de la temporada passada amb un constant de cotxes travessats a l'RN22, s'havia assegurat que enguany hi hauria sancions efectives.