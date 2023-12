L'OMS informa de la nova variant JN.1 de coronavirus

Andorra la VellaL’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha classificat, a causa de la seva ràpida propagació, la variant JN.1 com una variant d’interès (VOI) separada del llinatge original BA.2.86; no obstant això, l’evidència disponible mostra que el risc addicional per a la salut pública mundial que planteja es considera actualment baix.

«Amb l’arribada de l’hivern en l’hemisferi nord, JN.1 podria augmentar la càrrega d’infeccions respiratòries en molts països», adverteix l’OMS en un comunicat, en el qual assenyala que està monitorant contínuament l’evidència i actualitzarà l’avaluació de riscos JN.1 segons sigui necessari.

Tanmateix, confirma que les vacunes actuals continuen protegint contra malalties greus i la mort per JN.1 i altres variants circulants del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19.