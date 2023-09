L'ONU transmet el seu desig de despenalitzar l'avortament a Andorra

Andorra la VellaEl Comitè de Drets dels Infants de l'ONU ha instat Andorra a despenalitzar l'avortament i garantir l'accés segur per a les adolescents.L'organització global ha demanat serveis de cures post-avortament i altres mesures per evitar que les joves hagin de viatjar a l'estranger per aquesta raó.

Segons RTVA, l'ONU ha subratllat la importància de l'estudi de la salut mental juvenil i un pla per lluitar contra les addiccions. La ministra d'Afers Socials, Trini Marín, ha afirmat que el govern treballa discretament per aconseguir la despenalització de manera que no afecti el marc institucional.

Andorra és un dels 24 països on està prohibit l'avortament juntament amb: Egipte, l'Iraq, Nicaragua, Hondures, El Salvador, Haití, República Dominicana, Mauritània, el Senegal, Sierra Leona, el Congo, Madagascar, Laos o les Filipines.