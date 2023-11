L'oposició negocia una llista a les set parròquies per superar a DA

Andorra la VellaEl panorama de les eleccions comunals pot agafar un nou impuls davant l'impacte de la multitudinària manifestació de protesta contra la situació de l'habitatge. La protesta arriba a pocs dies del tancament de llistes per a les eleccions comunals i pot ser l'element definitiu, segons les fonts de diferents partits, perquè el partits de l'oposició aconsegueixin una sola llista que competeixi amb la dels demòcrates a totes les parròquies. S'ha d'entendre que a la Massana i Sant Julià seran partits parroquials, aliats amb els taronges, els que formin la llista.

La teoria, segons les mateixes fonts, és que una sola llista enfront és el pitjor escenari possible per als demòcrates. Amb tres llistes, passen normalment a ser favorits perquè el vot d'oposició es divideix. El problema arriba quan els pactes per aconseguir aquest 'cara a cara' són 'antinatura'. L'exemple més clar és Ordino on per fer una sola llista s'ha de fer un poti-poti entre la dreta dura, els socialdemòcrates, simpatitzants de Concòrdia, seguidors de Montaner, liberals... Segons les fonts, aquest tipus de plataformes han resultat ser un desastre a mig termini perquè no poden anar més enllà d'un pacte contra algú en un moment concret.

Els socialdemòcrates són els que més disposats a perdre protagonisme es troben dins d'aquest escenari. La desfeta electoral a les generals va portar a un perfil més baix. En les comunals veuen que no poden guanyar en solitari cap circumscripció i han optat per cedir el lideratge de les plataformes. L'exemple més clar és el feu d'Andorra la Vella on acceptaven qui Concòrdia posi el número 1. A Escaldes però, tal com va avançar Poble Andorrà a finals d'agost, el conflicte entre Rosa Gili i el PS ho complica. Els socialdemòcrates li reclamen en els tribunals 11.000 euros del 10% del seu salari que havia de pagar, segons el PS, perquè va ser elegida quan formava part del partit. Gili creu que com va deixar la formació no li correspon. Per tant, l'acord de plataformes conjuntes contra DA és molt més complicat. A la resta, va avançant.