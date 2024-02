L'oposició s'uneix per crear una comissió d'investigació a la CASS pels 1,5 milions pagats "per error"

Andorra la VellaAvui, durant una conferència de premsa conjunta convocada per Concòrdia, el PS i Liberals, els grups de l'oposició han exposat les seves determinacions en resposta a l'escàndol que ha sacsejat la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), després de la revelació del pagament excessiu d'1,5 milions d'euros a persones amb invalidesa. Els membres de l'oposició, incloent-hi Cerni Escalé, Judith Salazar i Víctor Pintos, han donat detalls sobre les mesures a prendre en relació amb aquesta qüestió.

Contraris a que sigui la mateixa CASS o el Govern els qui portin a terme la investigació, els grups de l'oposició han suggereix la creació d'una comissió d'investigació independent per garantir la imparcialitat i la credibilitat del procés.

"És una irregularitat evident. El consell d'administració de la CASS no pot autoinvestigar-se en un assumpte on és corresponsable. L'alternativa, que el Govern assumeixi aquesta tasca d'investigació i, si s'evidencia irregularitats, que ho traslladi a la Fiscalia, també presenta problemes, ja que la meitat dels membres del consell d'administració de la CASS són nomenats pel Govern", va afirmar Escalé.

La setmana passada, la CASS va admetre l'error en els pagaments efectuats durant els últims tres anys a les persones amb pensions d'invalidesa del grup 1, que tenen capacitat per treballar, atribuint-ho a la manca de controls automàtics mensuals. El Consell General va condonar aquest deute milionari el dijous passat, considerant el col·lectiu com a vulnerables.

En declaracions, el director general de la CASS, Josep Escoriza, ha reafirmat el compromís de no permetre que els afectats perdin els seus drets, especialment els que es troben per sota del salari mínim, assegurant la implementació de les mesures necessàries per evitar futures irregularitats.