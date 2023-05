L'orina d'uns gossos a un pis deriva en el desnonament de la propietària dels animals

Andorra la VellaUna dona serà desnonada del pis que tenia arrendat des de l'any 2006 per les molèsties que els seus gossos causaven a la resta de veïns i per les filtracions d'orina que s'haurien produït en el pis inferior per pixades dels animals no netejades. La llogatera negava aquestes acusacions i assegurava que es basaven només en el testimoni de la portera de l'edifici.

La propietària no es negava a que els inquilins tinguessin animals en els pisos que tenia llogat, però els desperfectes i molèsties causades pels animals va portar que demanés la resolució del contracte. El Tribunal Superior ha donat la raó a la propietària i el contracte serà rescindit. La legislació marca una sèrie d'obligacions de l'arrendatari i inclou els motius pels quals poden ser desnonats. Es pot aplicar aquesta mesura quan "les persones que hi convisquin, duguin a terme activitats que resultin notòriament immorals, perilloses, incòmodes o insalubres a l’interior de la finca arrendada o en els elements comuns; i que precisa que s’entén que es produeix incomoditat notòria quan l’arrendatari, amb l’activitat que duu a terme en la finca arrendada o amb la seva forma de comportar-se, públicament o privada, pertorba la pacífica convivència dels altres estadants de l’immoble".

La portera de l'edifici va manifestar que "els altres veïns es queixaven prop d'ella i de la propietat pels sorolls i lladrucs dels gossos que borden de dia i de nit, amb la precisió que, salvat en una única ocasió, no s'havien queixat d'un gos d'un altre inquilí."

En el pis de sota de la llogatera "va aparèixer una humitat amb forma d'una taca groguenca". L'encarregat del manteniment va descartar cap fuita i en "treure al guix es va poder constatar que la taca feia olor a orina de gos i tenia com a origen les filtracions de les miccions dels gossos del pis del damunt". Quan la llogatera acusada va finalment acceptar deixar entrar-los al seu pis l'endemà, "havien constatat una forta olor d'orina i defecacions malgrat haver estat la zona en qüestió recentment netejada".

La portera va declarar que des del 2006 només havia vist a la llogatera treure tres cops els gossos a passejar. Se suposa que els animals feien totes les seves necessitats al pis. El Superior indica que "per la manca d'atenció als seus gossos, va provocar danys a l'edifici, i que aquesta mancança de l'arrendatària és prou greu com per a justificar la resolució del contracte".