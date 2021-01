L'R0, a 0,99 amb una mitjana estabilitzada d'una cinquantena de positius diaris

En un dels pitjors moments de la segona onada s'havia enfilat fins a 1,38, és a dir, que cada centenar de positius per Sars Cov-2 n'infectaven 138, o el que és el mateix, que l'epidèmia s'expandia; des d'aquest dilluns, l'epidèmia es redueix al país, després que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, hagi anunciat que la taxa de reproducció del coronavirus s'hagi situat per sota d'1, a 0,99. Durant la setmana passada variava entre 1,05 i 1,02. Aquesta lenta però progressiva reducció s'explica, entre d'altres perquè s'ha estabilitzat en les darreres setmanes la detecció de positius per dia, en una cinquantena de casos. Una bona notícia, si es té en compte que des de la tornada de les vacances nadalenques s'han iniciat cribratges massius, com el que ocupa la comunitat educativa. De fet, en aquest àmbit, la setmana passada es van realitzar gairebé 3.300 tests, amb un resultat de 13 positius.

[seguirà ampliació]