Per sota dels 500 casos actius de Covid, per primer cop, des de finals de desembre

Andorra la VellaFa més de tres setmanes que, segons les dades que reporta periòdicament el Govern, la taxa de contagi del SARS-CoV-2 al país se situa per sota d’1 i decreix progressivament. Això és símptoma que cada cop hi ha menys contagis detectats i que, per tant, la propagació del virus perd força. De fet, segons ha explicat aquest divendres la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, durant les darreres 24 hores s’han registrat 36 nous casos –per sota de la mitjana de mig centenar que es detectaven a principi de febrer– i la taxa de contagi està situada en 0,83, la més baixa d’aquest any.

El nombre de casos actius per la Covid-19 a aquest divendres és de 488. De fet, des del 24 de desembre passat, el Principat no es trobava per sota dels 500 casos actius, segons ha informat Mas.

La dada que més preocupa les autoritats és la pressió que hi ha a la Unitat de Cures Intensives, on continuen ventilats mecànicament 11 pacients. En canvi, els ingressos a planta sí que han anat disminuint lleugerament al llarg d’aquesta setmana. Aquest divendres hi ha 10 persones ingressades amb Covid a planta de l’hospital de Meritxell, això vol dir que durant les darreres 24 hores, quatre pacients han rebut l'alta mèdica.