L'Uclic registra més de 40.000 reserves en un any

Encamp / CanilloEn aquests darrers quatre anys els comuns d'Encamp i Canillo han apostat per un servei de transport comunal a la demanda, l'anomenat Uclic. Per fer possible aquesta oferta les dues corporacions comunals compten amb una plataforma de reserva que és fruit del treball conjunt entre la francesa Padam Mobility i FEDA Solucions. La implantació del sistema ha estat un èxit, segons valoren les diferents parts implicades, i prova d'això és que el "rati de satisfacció és d'un 4,9 sobre 5" tal com reivindica el gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora, que afegeix que "el següent pas és connectar aquest servei amb els diferents serveis de mobilitat compartida". "Tot això s'està treballant per integrar i millorar l'aplicació Mou_T_B", afegeix. Prova d'aquesta bona acceptació són les dades que registra el servei, així, l'Uclic ha registrat més de 40.000 reserves en un any, a Canillo n'ha tingut, entre els mesos de juliol de l'any passat i juny d'aquest any, 27.861 i en el mateix període les registrades a Encamp han estat 13.122. Això suposa, en el cas d'Encamp, una mitjana de 1.346 viatgers per mes i de 2.924 a Canillo.

Encamp, l'aposta per millorar la mobilitat

El director de serveis del comú d'Encamp, Cerni Areny, recorda que "amb la voluntat de millorar la mobilitat dels ciutadans" el 2021 van implantar el bus a la demanda impulsant una prova pilot que va cloure al març d'aquest any, quan el servei ja es va implantar de manera definitiva, segons detalla Areny. El test ha permès "veure quines eren les necessitats reals" i fer tot un seguit d'adaptacions com per exemple que els vehicles que fan el servei siguin de fins a vuit places, que integrin una plataforma per a les persones amb mobilitat reduïda i que el servei els dies feiners sigui de catorze hores. El director de serveis encampadà reivindica el fet que aquest sistema és molt "més àgil i econòmic" que un servei de bus tradicional, ja que si s'hagués optat per una línia regular haguessin calgut tres autobusos i a més creu que no se seria "tan àgils i tan ajustats a les necessitats del ciutadà". En aquest sentit, cal destacar que segons dades facilitades per FEDA Solucions, en un 94% dels casos el servei és puntual al destí i en un 61% el temps d'espera a la parada és de menys de cinc minuts. El servei registra entre 1,50 i 2,25 viatgers per reserva que recorren una mitjana de 2,2 quilòmetres amb un temps de viatge de sis minuts. Una altra dada indica que els passatgers per hora oscil·len entre els 3,64 i els 6,23.

En aquest sentit, Areny valora que "a diferència d'una línia regular, que hauria implicat haver de fer transbordaments", aquest servei permet que l'usuari pugui fixar de quin punt a quin altre vol anar i a més els temps d'espera "haurien estat superiors". "La valoració és molt positiva, és un servei que s'ha consolidat dins de la parròquia", destaca i remarca que "és molt ben valorat pels ciutadans" Els principals usuaris són gent gran i joves i tal com explica un dels conductors, Luís Bonoda, és "principalment gent que no té vehicle o no el vol agafar", ja que els "surt més a compte" fer servir aquest bus a la demanda.

"Dona servei a la parròquia", valoren des de Canillo

Canillo ha estrenat també en aquest mandat el servei de bus a la demanda. Tal com explica el cònsol major, Francesc Camp, ho portaven al programa electoral i després d'analitzar les diferents opcions van optar per un servei de bus a la demanda en veure l'experiència de Padam Mobility i tenint en compte la idiosincràsia de la parròquia, la més gran en extensió del país, amb nuclis "molt aïllats els uns dels altres", amb la qual cosa amb "un sistema de transport permanent està clar que hi havia el risc que molt sovint el bus anés buit", amb el cost "econòmic i mediambiental" que això hagués suposat. Es va fer una prova pilot simulada on es va testar el sistema i un cop fets els ajustaments necessaris es va posar en marxa el servei de manera definitiva. "Estem molt contents", valora Camp, perquè "realment veiem que dona servei a la parròquia", majoritàriament a persones que no tenen vehicle i també a empleats que treballen en el sector serveis, amb uns horaris molt específics. En aquest sentit, Camp puntualitza que té un "ús molt important dels temporers, sobretot a l'hivern" una època en què es dobla la demanda del bus, la qual cosa ha fet que s'hagin habilitat dos vehicles. El cònsol major canillenc detalla que fruit de "l'èxit" que el servei va tenir a Canillo s'hi va adherir també Encamp i considera que l'ideal seria que les altres parròquies se sumessin al projecte. "Estaria bé", remarca. El mandatari canillenc emfasitza que és un servei "consolidat" i que tot i que falta acabar de fer un balanç definitiu dos aspectes que estan sobre la taula són els horaris i el preu. D'aquesta manera, "un tema és si ampliem horaris" tenint en compte el perfil dels usuaris, tal com s'ha esmentat moltes persones que treballen al sector turístic, que té uns horaris especials. I l'altra qüestió és si, malgrat que el servei s'ofereix "a un preu molt assequible", cal que sigui gratuït". En aquest sentit, Camp reivindica que el comú està destinant uns 200.000 euros anuals al servei.

Si entrem al detall, podem veure que el servei a Canillo està registrant una mitjana de 2.924 viatgers per mes, amb 1,89-2,64 passatgers per reserva. Aquests usuaris duen a terme una distància mitjana de 4,6 quilòmetres i arriben en un 91% dels casos puntuals a la seva destinació. I un 75% tarda menys de cinc minuts en ser recollit al seu origen.

Mora explica que l'objectiu de FEDA Solucions amb aplicacions com la de l'Uclic és "aportar tecnologia per ajudar les institucions a tenir una mobilitat més intel·ligent" i en el cas específic del bus a la demanda, a més, "estalviar recursos". Considera que s'està aconseguint "crear bons hàbits" entre els ciutadans, ja que "gràcies al transport públic" s'ha aconseguit que molta gent "deixi el cotxe a casa".

Des de Padam Mobility valoren que "en el terreny sigui un èxit" la implantació de l'Uclic i destaquen que per a l'empresa és important el projecte d'Andorra per la internacionalització i per treballar "paradigmes diferents". A més, subratllen que FEDA ha "optimitzat" el sistema molt bé i manifesten que els que els agradaria seria "poder cobrir tot el territori", tal com remarca un dels responsables de màrqueting de l'empresa, Adrien Torregrosa, amb la qual cosa Andorra esdevindria el primer país del món en aconseguir implementar aquest servei al 100% del territori.