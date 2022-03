L'UHA insisteix que la llei antitabac pot agreujar la situació econòmica del sector

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 7 de març de 2012, va ser notícia...

La Unió Hotelera d'Andorra ha indicat aquest dimecres que no pot opinar sobre el text de la futura llei antitabac perquè encara no ha estat publicat, però ha recordat que considera que l'aplicació d'aquesta llei pot agreujar la situació econòmica del sector. La patronal hotelera ha fet aquestes declaracions després que el Diari d'Andorra hagi fet públic el posicionament del grup parlamentari demòcrata, que defensaria que els establiments hagin d'habilitar una sala específica per poder fumar.

La Unió Hotelera, a través d'un comunicat, ha recordat que consideren que no hi ha d'haver una prohibició total sinó que l'empresari hauria de decidir lliurament si permet o no fumar en el cas dels locals petits i que els grans haurien de tenir una zona de fumadors i una altra de no fumadors.

A més, la patronal hotelera opina que l'aplicació d'aquesta llei pot agreujar la situació econòmica dels establiments i considera que s'ha de plantejar en moments més favorables, de bonança econòmica, per preservar la viabilitat dels negocis i la continuïtat dels llocs de treball.