L'Unicef impulsa una campanya de micromecenatge per a la compra d'un vehicle

Andorra la VellaUnicef Andorra posa en marxa la campanya per recaptar fons 'Un Toyota per a Unicef', una acció que pretén recaptar 40.000 euros per a la compra d'un vehicle Toyota que formarà part de la flota de l'ONG. La campanya, que es duu a terme en col·laboració amb la marca de vehicles i el pilot Albert Llovera, arrenca aquest mateix dimarts i s'allargarà fins al 31 d'octubre, quan es farà la cloenda a l'estand que l'Unicef tindrà a la Fira d'Andorra la Vella.

'Accelera per a la infància, eslògan la campanya, és el primer micromecenatge d'Unicef a Andorra, que busca recaptar fons per proporcionar vehicles Toyota a Unicef. Aquests vehicles tenen un paper fonamental en la mobilitat d'Unicef per arribar a infants en àrees remotes, oferir atenció mèdica, educació i oportunitats que poden canviar les seves vides.

Hi haurà diverses formes de col·laborar amb aquesta acció, entre les quals fer donacions a partir d'un euro a la pàgina web de l'Unicef, fer una transferència bancària, fer donacions a través de Bizum o visitant l'estand que l'ONG tindrà a la fira els dies 27, 28 i 29 d'octubre.