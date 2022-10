Laika denunciarà tres particulars per abandonar animals enmig de la carretera

Andorra la VellaLaika té previst tramitar 3 denúncies per abandonaments, un delicte penalitzat per la justícia. Demanen que hi hagi consciència sobre el que implica tenir un animal de companyia, tal com informa RTVA.

Així ho ha confirmat el president de Laika, Josep Mas. "Tenim previst de fer dues o tres denúncies per gent que va abandonar els animals en una situació prohibida, sense avís i enmig de la carretera. Estem tramitant amb el nostre advocat dues o tres denúncies de possible delicte perquè no es pot abandonar un animal en situació de risc o de perill".