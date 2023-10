Lara de Miguel: "'Work on Andorra' l'esdeveniment per reflexionar on som i cap a on va el nostre país"

Andorra la VellaL'economista, periodista i impulsora del club d'emprenedores Minerva, Lara de Miguel, serà l'encarregada de presentar la primera edició del 'Work on Andorra', l'esdeveniment que se celebrarà el proper dimecres 11 d'octubre al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i que pretén esdevenir un nou espai de diàleg i anàlisi al voltant del present i el futur econòmic i social del país. De Miguel ens explica com es desenvoluparà l'acte i detalla les temàtiques que s'hi tractaran.

Presentarà la primera edició del 'Work on Andorra', quina és la vocació de l'esdeveniment?

Andorra està fent un canvi molt gran en els darrers anys, i en molts aspectes: econòmic, social, cultural, mediambiental o polític, entre altres. Aquesta celeritat en la metamorfosi que pateix el Principat no la comentem gaire perquè estem molt centrats en el nostre dia a dia, però hi és, i cal analitzar-la, parlar-ne, meditar cap a on anem i veure quins són els reptes i quines les oportunitats que se'ns presenten com a país.

Entrant al detall, quins actors hi intervindran i com s'estructurarà?

L'acte d'aquest dimecres pretén, a través d'una sèrie de taules rodones temàtiques, donar veu a institucions, mandataris, empresaris, actors socioeconòmics i als mitjans de comunicació per debatre al voltant d'aquests reptes que tenim al davant, analitzant en quin punt som ara mateix i intentant albirar els possibles escenaris de futur que pot haver-hi.

Quin serà el format de l'acte?

Tindrem una primera taula rodona que ens plantejarà què pot fer cadascú de nosaltres pel país, en una segona taula abordarem quin és l'encaix d'Andorra en el món actual, ja no només a l'escenari europeu amb el possible acord d'associació, sinó també col·locant el focus amb una visió més àmplia. La tercera taula parlarà sobre quina és o quina hauria de ser la imatge que té el món de nosaltres, i la quarta parlarà d'innovació, tecnologia i sostenibilitat.

Per complementar les taules rodones també es duran a terme entrevistes

Sí. S'ha dividit el temps en diverses taules rodones i un parell d'entrevistes, una d’aquestes a la cuinera Patrícia Quillacq, que ens parlarà de la gastronomia andorrana com a element d’identitat i dels valors que els són propis a la cultura i el caràcter andorrà, de com els fogons ens connecten amb els nostres orígens. També hi haurà una entrevista amb la minstra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, per parlar d'innovació, bona govern i sostenibilitat. Tot plegat, aquest dimecres a partir de les 9 del matí al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Una bona oportunitat de reflexionar on som i cap a on va el nostre país.

S’hi pot assistir lliurement?

Per assistir com a públic a l’esdeveniment cal inscriure’s a través de la web de la jornada: www.workonandorra.com. Les places són limitades, per això hem previst que les diferents taules rodones i entrevistes es puguin seguir en la seva totalitat en directe a través de la retransmissió en streaming que es farà en el mateix lloc web.